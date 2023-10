Am 30. April In einem Monat: Wörthersee wird wieder autofrei Wörthersee - In ziemlich genau einem Monat, am 30. April, wird der Wörthersee wieder autofrei sein. Start ist um 10 Uhr, dann können Radfahrer wieder im Uhrzeigersinn ganz ungestört um den See radeln. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) Der Wörthersee wird auch dieses Jahr an einem Tag wieder autofrei sein. © 5min.at

Zum insgesamt 26. Mal nun findet am 30. April der autofreie Tag rund um den Wörthersee statt. Laut Veranstaltern sei die Begeisterung der Teilnehmer auch in den letzten Jahren ungebrochen gewesen. “Jedes Jahr dürfen wir zehntausende Besucher am Wörthersee begrüßen”, meinen sie auf ihrer Website. Ab 10 Uhr und bis 16 Uhr können die Radler, Skater und Läufer an diesem Tag dann die Straßen rund um den See im Uhrzeigersinn ganz ungestört genießen. Für die Autofahrer bedeutet das allerdings auch, dass in dieser Zeit und etwas davor bzw. danach mit Straßensperren zu rechnen ist.