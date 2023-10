In den Osterferien Gefahr von Masern-Ausbrüchen noch nicht vorbei: Jetzt gibt es einen Sonder-Impftermin Graz - Das Grazer Gesundheitsamt bietet in den Osterferien Masernimpfungen ohne Terminvereinbarungen an. Am Montag den 3. April von 14 bis 16 Uhr findet ein Sonder-Termin statt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) SYMBOLFOTO © AdobeStock_22375895

Die Gefahr weiterer Masernausbrüche ist noch nicht gebannt. Daher bietet das Grazer Gesundheitsamt auch in den Osterferien Masernimpfungen ohne Terminvereinbarungen an. Am Montag den 3. April von 14 bis 16 Uhr findet daher wieder ein Sonder-Termin in der Schmiedgasse 26 statt. In diesem Zeitraum werden ausschließlich Kinder und Erwachsene gegen Masern immunisiert, die eine oder eine weitere Masernimpfung benötigen. In der Karwoche besteht außerdem die Möglichkeit sich während der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr eine Masernimpfung verabreichen zu lassen.

Weitere Ausbrüche verhindern

„Wir wollen den Immunisierungsgrad erhöhen, Impflücken schließen und damit weitere Masern-Ausbrüche verhindern“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ), der den Beschäftigten für die Initiative und das umsichtige Vorgehen dankt.

Das können Symptome sein:

Husten

Schnupfen

Augenentzündung

Fieber

Hautausschlag nach wenigen Tagen

Vollständig immunisiert gegen Masern sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene übrigens erst nach der zweiten Impfung. Das Gesundheitsamt bittet alle Grazer ihre Impfpässe dahingehend zu kontrollieren.