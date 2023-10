Bald ist es soweit Neues Modegeschäft in Graz nimmt langsam Formen an Graz - Der Grazer Hauptplatz bekommt ein neues Modegeschäft, und das nimm langsam Formen an: Mit stylischer Damenmode aus Italien lässt Max & Co. alle Shoppingherzen höher schlagen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (41 Wörter) © 5min

In Graz gibt es einen Leerstand weniger. Am Hauptplatz eröffnet das Modegeschäft Max & Co, die Arbeiten dafür sind schon voll imGange. Die Modekette stattet Shopping-Fans bald mit italienischer Mode aus und verleiht allen Junggebliebenen einen neuen Look.