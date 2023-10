Laut Fal­staff: Das sind die besten Re­staurants in der Steier­mark Steiermark - Im neuen Falstaff Restaurant- und Gasthausguide 2023 werden die besten Gastronomen und Köche des Landes angeführt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © Fallstaff/ KTS

Über 2.000 Restaurants und innovative Gastronomen Österreichs – werden von den Mitgliedern des Falstaff Gourmetclubs gekürt: Wie auch im Vorjahr konnten in der Steiermark wieder “Die Weinbank”, in Ehrenhausen, und das Restaurant rund um Harald Irka “Am Pfarrhof”, in St. Andrä im Sausal von sich überzeugen. In der Gesamtbewertung erhielten sie von Falstaff 98 und 96 Punkte sowie 4 Gabeln. Platz 3 mit 95 Punkten und 4 Gabeln geht an das Geschwister Rauch Restaurant, in Bad Gleichenberg.