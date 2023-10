Georg Oswald alias Mandy Große Trauer in Schlager­szene: Letzter "Bambi" gestorben Kärnten - Große Trauer herrscht aktuell in der Schlager-Szene. Mit 88 Jahren ist Georg "Mandy" Oswald in der Nacht auf den heutigen Dienstag verstorben. Er war Sänger der "Bambis". von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © Pexels / SİNAN ÖNDER

88 Jahre alt ist er geworden und er hat alle seine ehemaligen Bandkollegen von den “Bambis” überlebt. Doch in der Nacht auf den heutigen Dienstag ist auch Georg Oswald alias “Mandy” von uns gegangen. Zahlreiche Auszeichnungen haben die “Bambis” mit ihrem Frontsänger Oswald erhalten. In Kärnten ist er übrigens deshalb bekannt, weil er mit seinen Kollegen 1964 die “Tenne” in Krumpendorf übernahm. Seine Karriere musste er krankheitsbedingt dann 2022 beenden – am Ende war er “Solo” unterwegs.