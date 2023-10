Hilf mit! Unterstützer für Schildkröten-Projekt gesucht Steiermark - Turtle Island beschäftigt sich intensiv mit der Nachzucht von bedrohten Schildkrötenarten. Für ein Projekt wird nun nach Sponsoren gesucht. Jeder kann mithelfen! von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (391 Wörter) © Pexels/Arun Thomas

Turtle Island konzentriert sich auf die Nachzucht von bedrohten Schildkrötenarten. Der Institution gelang bis jetzt die erfolgreiche Erhaltungszucht von mehr als 170 Arten: Davon mehrere Welterstnachzucht-Erfolge, die konstante Nachzucht von 35 der Top 50 gefährdetsten Arten sowie die erfolgreiche Nachzucht von 14 der 19 gefährdetsten Arten, darunter von drei in der Natur bereits ausgestorbenen Arten. Dies ist die größte Auszeichnung, die eine derartige Institution erhalten kann und unterstreicht wieder einmal, wie wichtig Turtle Island für den Artenschutz und den Erhalt der Biodiversität ist.

Arten gefährdet

Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: 2022 sind 447 Schildkröten von 63 verschiedenen Arten geschlüpft, wobei 10 Arten zu den Top 25 mit der höchsten Gefährdungsstufe gehören. Am 8. Feber 2023 gelang im Glashaus von Torsten Blank, Zoologischer Leiter des Turtle Island Standort in Deutschlandsberg, ein weiterer, sensationeller Zuchterfolgt: Die Welterstnachzucht der Vallarta-Schlammschildkröte (Kinosternon vogti). Gleich drei Jungtiere, dieser kleinsten Schildkrötenart der Welt, erblickten das Licht der Welt und erfreuen sich mit ihren gerade einmal 2 Zentimeter Länge bester Gesundheit. Die Art wurde erst 2018 offiziell beschriebenen und gilt als akut vom Aussterben bedroht. Es ist nicht nur die kleinste aller bekannten Schildkrötenarten (maximale Größe 10cm), sondern sie kommt nur innerhalb des Stadtgebietes der zweitgrößten Tourismusattraktion Mexikos, in Puerto Vallarta vor.

Schutzzaun errichtet

Da die Urbanisierung die letzten Lebensräume dieser so auffälligen Art im rasanten Tempo zerstört, muss sehr schnell gehandelt werden. Die Elterntiere wohnen seit 2022 bei Turtle Island und bereits im ersten Jahr gibt es Nachkommen. Neben der erfolgreichen Nachzucht konnte ein Turtle Island Team im einzigen Vorkommensgebiet der Art Mitte Februar 2023, in enger Zusammenarbeit mit der Universität von Guadalajara (Mexiko), einen Schildkrötenschutzzaun errichten und hierdurch erfolgreich verhindern, dass dieses vom Aussterben bedrohte Art weiterhin überfahren werden.

Unterstützer gesucht

Weitere Vorort-Schutzmaßnahmen befinden sich aktuell in der Ausarbeitung, unter anderem ist eine Erhaltungszuchtstation in Kooperation mit den lokalen Behörden geplant. Derzeit wird intensiv nach Sponsoren für dieses Projekt gesucht. Peter Praschag: „Wir sind sehr stolz auf unsere Neuankömmlinge. Ich hoffe sehr, dass es uns mit den Maßnahmen vor Ort und dem Nachzuchtprojekt in Graz gelingt, die kleinste Schildkrötenart der Welt aktiv vor dem Aussterben zu bewahren. Wir sind noch aktiv auf der Suche nach Unterstützern für dieses Projekt. Interessierte können sich gerne bei Turtle Island melden.“