Thema Schadenersatz für Kommunen Nach Kartell­bildungen: Städte­bund lud zu Info-Veranstaltung Kärnten - Nachdem es bei zahlreichen Bauunternehmen in den vergangenen Jahren zu einer Kartellbildung gekommen ist, hat der österreichische Städtebund unter Führung von Villachs Bürgermeister Günther Albel nun getagt. Man hat eine Info-Veranstaltung zum Thema Schadenersatzansprüche von Kommunen gehalten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels/Rodolfo Quirós

“Mit dieser Veranstaltung versuchen wir unsere Mitglieder bestmöglich zu unterstützen und Möglichkeiten zur Geltendmachung von Schadensersatzforderungen aufzuzeigen”, sagt Städtebund-Obmann Bürgermeister Günther Albel. Zahlreiche Gemeinde- und Städtevertreter fragen sich, wie sie als Geschädigte reagieren können. Deshalb habe man eine Info-Veranstaltung “Das österreichische Baukartell – Schadenersatzansprüche von Kommunen” organisiert.

“Städten muss Gerechtigkeit widerfahren”

“Die Brisanz und das Ausmaß dieses Kartellschadens ist in der Geschichte Österreichs einzigartig. Jetzt gilt es, den entstandenen Schaden wiedergutzumachen und den Städten und Gemeinden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen”, hält Albel fest. Aber worum genau handelt es sich beim Baukartell eigentlich? Mehr als 40 Unternehmensgruppen waren von 2002 bis 2017 nachweislich an Preisabsprachen beteiligt. Zudem kam es zu Deckangeboten, Marktaufteilung nach Regionen und dem Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen.

Zahlreiche Kärntner Städte und Gemeinden betroffen

In Kärnten sind als Geschädigte mehrere Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände bereits in den Entscheidungen des Kartellgerichts namentlich aufgeführt. Im einem Urteil wird die Stadt Klagenfurt bei Ausschreibungen zu fünf über mehrere Jahre laufenden Bauverträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von etwa 24,9 Millionen Euro als Geschädigter angeführt. Einer weiteren Firma konnten Kartellbeteiligungen bei zumindest 1.362 Bauvorhaben nachgewiesen werden. Als Geschädigte sind im Urteil unter anderem Klagenfurt, Ferlach, der Wasserverband Ossiacher See, und Villach genannt.. Als Kartellschaden werden zwischen 15 und 18 Prozent der Auftragssumme angenommen.