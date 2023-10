Handkasse geplündert Einbruch in Kinder­garten: Täter flüchteten mit Bargeld Klagenfurt - In der Nacht auf heute wurde in einen Klagenfurter Kindergarten eingebrochen und die Handkasse ausgeraubt. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (42 Wörter) SYMBOLFOTO © New Africa/ # 323691337/ stock.adobe.com

In der Nacht auf Dienstag, 28. März 2023, wurde in einen Kindergarten in Klagenfurt eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter stahlen aus dem Büro eine Handkasse, in der sich Bargeld befand. Wie hoch der Schaden sein wird ist derzeit noch nicht bekannt.