Ein 5-Minuten-Leser berichtet Dreiste Betrugs-SMS: "Dabei bin ich gar nicht bei dieser Bank" Kärnten - Betrugs-SMS und -Anrufe kommen aktuell bei vielen Kärntnern wohl recht regelmäßig rein. Ein 5-Minuten-Leser hat erst kürzlich eine SMS bekommen - angeblich von der "Volksbank". Er ist verwundert: "Dabei bin ich doch gar nicht bei dieser Bank." von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © Fotomontage Leser & pixabay / Niekverlaan

Beinahe täglich kommen erfolgreiche Betrügereien per SMS oder Anruf in Kärnten ans Tageslicht. Daher ist es auch umso wichtiger, dass regelmäßig davor gewarnt wird. Ein 5-Minuten-Leser hat uns heute wieder einen Versuch geschickt. Die SMS kam in den Vormittagsstunden und angeblich von der “Volksbank”. Er selbst ist verwundert, denn: “Ich bin gar nicht bei dieser Bank. Den Betrügern ist es scheinbar egal, ob jemand bei der Bank ist oder nicht.”

Betrüger wirken oft “sehr seriös und professionell”

Die “Volksbank” selbst hat ebenfalls bereits eine Warnung bezüglich solcher Betrugs-SMS veröffentlicht. Man wird dazu aufgefordert, den Link in einer Nachricht zu öffnen – wie in unserem, vorliegenden Fall. Daraufhin werde man auf eine gefälschte Webseite weitergeleitet, dort würden dann persönliche Daten herausgelockt werden. Mit der Eingabe wird den Betrügern daraufhin potentiell der Zugriff auf das eigene Konto ermöglicht. Die “Volksbank” warnt weiter, da die Betrüger oft “sehr seriös und professionell” wirken würden.