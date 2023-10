Überraschende Wendung Kommt noch nicht: Klagen­furter Miet­preisbremse aufgeschoben Klagenfurt - Nachdem Bürgermeister Christian Scheider letzte Woche die Mietpreisbremse für Stadtwohnungen bereits angekündigt hat, kommt nun eine überraschende Nachricht: Vorerst wird sie nämlich nicht kommen. Das Thema muss im Gemeinderat Anfang April noch einmal angesprochen werden. Die SPÖ kritisiert währenddessen den unvollständigen Antrag. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © Marcel Fischer Artikel zum Thema Klagenfurt zieht Miet­preis­bremse für 3.100 stadteigene Wohnungen

Vorerst wird es nun doch nicht zu einer Mietpreisbremse in Klagenfurt kommen – obwohl es so angekündigt wurde. Daher werden die Mieten mit 1. April für einige Tage um 8,6 Prozent erhöht. 3.100 Stadtwohnungen hätten laut Bürgermeister Christian Scheider dahingehend unterstützt werden sollen. Der Grund, dass dies nun in den Gemeinderat am 5. April verlagert wurde, ist laut Büro des Bürgermeisters die SPÖ, die sich vorerst dagegen gestellt hätte. Diese wehrt sich allerdings entschieden gegen diese Darstellung.

SPÖ: “Wir sind nicht gegen die Mietpreisbremse”

“Der Antrag war absolut unklar und in nur drei Sätzen gestellt”, meint man auf Nachfrage von 5 Minuten. Man wisse nicht wer und wie viel man profitieren würde. Auch nicht, wie lange die Mietpreisbremse gelte. “Zudem sprechen wir von 3.100 Wohnungen, kosten soll sie allerdings 180.000 Euro. Irgendwas stimmt da nicht, entweder sind es weniger Wohnungen, die gefördert werden, oder wir brauchen mehr Geld für die Förderung”, so der SPÖ-Sprecher weiter. Es hätte auch keine Erklärung gegeben, ob steuerrechtliche Probleme entstehen könnten. “Wir sind explizit nicht gegen eine Mietpreisbremse und stehen dem positiv gegenüber”, meint man abschließend.