Bildungswelt Maximilian Schell

Wie funktioniert eigentlich ein Strom­kreis? Kleine Forscher ganz groß

Wolfsberg - An der Volksschule Wolfsberg/Bildungswelt Maximilian Schell findet regelmäßig naturwissenschaftlicher Unterricht in den 4. Klassen, zwischendurch auch in den 3. Klassen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Es gibt vieles zu entdecken.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)