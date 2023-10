27. bis 30. März Polizei, Bundesheer & Co. kämpfen um den Sieg Ramsau am Dachstein - Mit einem Festakt und unter Anwesenheit hochrangiger Ehrengäste wurden Montagabend, 27. März 2023, die sogenannten 37. Bundesexekutiv-Schimeisterschaften eröffnet. Rund 180 Sportler aus vier Ressorts kämpfen dort dieser Tage um Medaillen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) © BMI-Karl-Schober

Bereits zum 37. Mal findet dieses bundesweite Wintersport-Event der Bundesministerien für Inneres (BMI), Finanzen (BMF), Justiz (BMJ) und Landeverteidigung (BMLVS) statt. Als Veranstalter fungiert im heurigen Jahr die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark im Auftrag des Innenresorts (BMI). Alle Bewerbe finden im „Grünen Herzen Österreichs“ bzw. in und rund um Ramsau am Dachstein statt. Etwa 180 Sportler von Polizei, Justiz, Finanz, Zoll und Bundesheer stellen hier ihr Können vom 27. bis 30. März 2023 unter Beweis. Am Programm stehen alpine und nordische Disziplinen. Sportlich wird am morgigen Dienstag (28. März 2023) mit dem Riesentorlauf, dem Speziallanglauf und dem Individualbewerb im Schibergsteigen gestartet.

Feierliche Eröffnung

Die Eröffnung der diesjährigen „EXE2023“ fand im Rahmen eines Festaktes im WM-Stadion Ramsau statt. Dabei begrüßten auch anwesende Ehrengäste die Sportlerinnen und Sportler. Innenminister Gerhard Karner betonte die gelebte Kooperation der beteiligten Ressorts: „Die Exekutivdienstmeisterschaft zeigt die enge Kooperation der Sicherheitsressorts – die seit Jahrzehnten gelebt wird. Polizei, Bundesheer, Justizwache und die Finanzpolizei arbeiten nicht nur Seite an Seite, sondern zeigen im Rahmen der Bewerbe auch ihr sportliches Können. Ich wünsche allen Teilnehmern für die Wettkämpfe alles Gute und viel Glück“, so Gerhard Karner.