Lebhafter Westwind Mittwoch in der Steiermark: Es bleibt regnerisch, der Wind frischt auf Steiermark - Der Mittwoch startet stark bewölkt und windig. Besonders vom Ennstal bis Mariazell und auch in der Weststeiermark fallen in der Früh noch Schneeschauer. Am Nachmittag lässt der Regen dann nach.

Stark bewölkt und zum Teil noch windig geht es weiter: Besonders vom Ennstal bis Mariazell und auch in der Weststeiermark fallen in der Früh noch kurze, unergiebige Schneeschauer. “Hier weht zum Teil auch noch lebhafter Westwind in der Höhe, welcher stellenweise auch in Tallagen noch zu spüren sein wird. Dann wird es von Westen her wieder milder und der Schneefall geht in Tallagen langsam in Regen über”, so die Wetterexperten der Geosphere Austria. Am Nachmittag lässt der Regen dann nach. Die Schneefallgrenze steigt ungefähr auf 1500 Meter an. Im Süden bleibt es trocken, die Tageshöchstwerte erreichen 8 bis 12 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.