Ausnahmesituation in Österreich Cool: Grazer Lockdown Love-Story kommt in die Kinos Steiermark - Drei Jahre ist es jetzt her: Der erste Lockdown in Österreich. Im Frühjahr 2020 herrschte Ausnahmesituation in Österreich und der ganzen Welt. Vor dem Schreckgespenst einer Pandemie flüchteten wir uns hinter verschlossene Türen, versteckten uns zuhause und fürchteten uns ein wenig vor der großen weiten Welt. Genau diese Emotionen bringt der Grazer Regisseur und Autor Martin Kroissenbrunner nun auf die Leinwand. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) © Fly Oli - Oliver Haas



Willkommen auf dem leeren Dach eines hohen Wohnhauses mitten in Graz. Hier begegnen sich während der Ausgangssperre eine Handvoll verwirrter Stadtkrieger. Obwohl sie auf Distanz bleiben sollten, kommen sie sich immer näher und werden immer menschlicher. Vor allem zwei von ihnen: der vorsichtige Kopfmensch Geri (Jan Senn) und die lebensfrohe Chaotin Xandi (Lisa Rohrer), beide Anfang 30. Sie suchen nach etwas, das die jeweils andere Person verkörpert: Xandi sucht etwas Solidem und mehr Sicherheit. Geri sehnt sich nach etwas Lebendigem und mehr Risiko. Es knistert von Anfang an. Der Frühling erwacht während illegaler nächtlicher Treffen. Doch die Ausnahmesituation birgt in Wahrheit auch eine Chance – eine Chance, Bestand aufzunehmen, die Muster zu erkennen, nach denen man unbewusst vor sich hin gelebt hat.

Ein neues Normal

Die 100 kurzweiligen Minuten lassen Zuseher in einen fröhlichen menschlichen Mikrokosmos eintauchen – voller Annäherungen, Grenzüberschreitungen, Erkenntnisse, Konflikte und Intimität – während ein paar Außenseiter auf verschlungenen Wegen im Lockdown zu einem „neuen Normal“ finden.

Leidenschaft und erste Erfolge

Mit Hilfe der Leidenschaft vieler junger Filmemacher:innen wurde das Projekt 2021 ins Leben gerufen, mit der Intention, Abwechslung innerhalb der deutschsprachigen Kinolandschaft zu schaffen. In nur sechs Wochen hatte die Produktion den Film im Kasten. Schauplatz der Komödie ist hauptsächlich das Flachdach eines der größten Grazer Hochhäuser. „,Das Neue Normal´ soll mit seiner leichten Art Zuseher:innen ein bisschen dabei helfen, die Corona-Situation der letzten Jahre auf humorvolle Weise aufzuarbeiten“, so Produzent Oliver Haas. Erste Erfolge konnte der Film bereits vor Kinostart beim renommierten Filmfestival in Kitzbühel 2022 feiern: Mit großem Vorsprung entschied der Film den Publikumspreis für sich. Ab sofort ist „Das Neue Normal“ in über 35 österreichischen Kinos zu sehen. Hier gehts zum Trailer.