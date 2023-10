Elisabeth Köstinger Bei Ryanair: Kärntner Ex-Ministerin hat einen neuen Job Kärnten - Die ehemalige Landwirtschafts- und Tourismusministerin aus Kärnten, Elisabeth Köstinger, hat nun einen neuen Job gefunden. Sie wird Aufsichtsratsmitglied bei Ryanair. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © BKA / Florian Schrötter

Ab 1. April wird die ehemalige Landwirtschafts- und Tourismusministerin aus Kärnten, Elisabeth Köstinger, in den Aufsichtsrat der “Ryanair Holidays” wechseln, wie mehrere Medien berichten. Sie werde sich dafür einsetzen, Ryanairs Erfolgsgeschichte fortzusetzen und die aktuelle Position in Europa weiter auszubauen. Von 2009 bis 2017 war sie noch Mitglied des Europäischen Parlaments – anschließend zog es sie in das Ministeramt der Regierung unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Bei der “Baha”-Gruppe, wo sie aktuell als Geschäftsführerin bei “Mountain-View Data” ist, wird sie mit Ende März noch noch strategische Beraterin sein.