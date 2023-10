Zahlreiche Schulen betroffen Klagenfurter Schule wurde schon zum siebten Mal evakuiert Kärnten - Zum bereits siebten Mal wegen einer Bombendrohung ist heute Vormittag der Schul- und Hochschulkomplex rund um die Pädagogische Hochschule in Klagenfurt evakuiert worden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Es war bereits heute Vormittag, als der Alarm im Schul- und Hochschulkomplex rund um die Pädagogische Hochschule einmal mehr heulte. Erneut scheint eine Bombendrohung der Grund dafür gewesen zu sein, wie zahlreiche Schüler der Instagram-Seite “klagenfurt_elite” mitteilen. Mittlerweile ist das die bereits siebte Bombendrohung in diesem Komplex.

Update der Polizei:

Am 28. März, gegen 9.25 Uhr, entdeckten zwei Schülerinnen einer 7. Klasse am BORG Klagenfurt am Mädchen WC im zweiten Stock an der Wand den Schriftzug „BOMBE 28.03.“. Dies wurde einer Pädagogin gemeldet, welche die Schulleitung informierte. Das Schulzentrum wurde vom Schulpersonal eigenständig evakuiert. Nach Ersterhebungen durch Beamte der PI Villacher Straße wurde der gesamte Schulkomplex sowie der Außenbereich von Polizeikräften des SPK Klagenfurt durchsucht. Die Durchsuchung verlief negativ. Um 11.30 Uhr, wurde der Schulkomplex wieder für den Schulbetrieb freigegeben.