Theaterclub "Blaubart": Eine dramatische Geschichte inszeniert am CHS Villach Villach - Das CHS Villach lädt Ende April zu Aufführungen des eigenen Theaterclubs der Schule ein. Das Stück ist eine dramatische Fassung des Märchens "Blaubart" für Jugendliche. Inszeniert wurde es von den Professoren Linda Haluschan-Springer und Karin Kerschbaumer. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) Das Stück ist eine dramatische Fassung des Märchens "Blaubart". © CHS Villach

Das Stück zeigt die Initiationsreise eines Mädchens zur Frau. Sie verfällt dem Verführer Blaubart, der die patriarchale Macht und Gewalt verkörpert. Nur durch Neugier und Mut gelingt es ihr, sich von der zerstörerischen Kraft Blaubarts zu befreien.

Ein schreckliches Geheimnis

Ein junges Mädchen aus armem Hause verliebt sich in den attraktiven, aber auch unheimlichen Ritter Blaubart. Er nimmt sie mit auf sein Schloss. Dort darf sie die Herrin sein und ihren Reichtum genießen. Blaubart jedoch hütet ein schreckliches Geheimnis und erteilt seiner jungen Frau ein verhängnisvolles Verbot.

Zu den Aufführungen:

Die Premiere findet am Freitag, 28. April 2023, um 19 Uhr im Vortragssaal des CHS Villach, Richard-Wagner-Straße 8, statt. Weitere Vorstellungen werden am Dienstag, 2. Mai 2023, 8.40 Uhr und 10.35 Uhr, sowie am Mittwoch, 3. Mai 2023, zu den selben Uhrzeiten, über die Bühne gehen.

Die Aufführungen finden am 2. und 3 Mai statt. © CHS Villach © CHS Villach Wird sich das Mädchen aus der zerstörerischen Kraft des Mannes befreien können? © CHS Villach