In Klagenfurt und vorm Karawankentunnel

Mega-Staus drohen: Ferien­beginn steht vor der Tür

Kärnten - Am kommenden Wochenende könnte es sich in Kärnten wieder richtig stauen, da in allen neun österreichischen und in zehn deutschen Bundesländern die Osterferien starten. Weiters findet in Klagenfurt auch die Freizeit-Messe und das Eishockey-Playoff-Halbfinale statt.

