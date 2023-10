KMU Forschung Austria 9 Millionen Ostereier: Acht von zehn Steirer lieben es zu Beschenken Steiermark - Für viele Steirer ist das Osterfest eine wichtige Gelegenheit um mit ihren Liebsten zu feiern und ihnen gleichzeitig Ostergeschenke zu machen. Insgesamt werden Ausgaben in der Höhe von 36 Millionen Euro getätigt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) © pexels.com

Diejenigen, die zu Ostern schenken, geben dabei im Schnitt 50 Euro aus. Fast 7 von 10 Steirer haben vor, heuer gleich viel wie in den Vorjahren auszugeben. Gleichzeitig geben 13 Prozent an, ihr diesjähriges Oster-Budget erhöhen zu wollen, während 18 Prozent weniger Budget für die Geschenke einplanen.

Klassiker wieder hoch im Kurs

Das Ranking der beliebtesten Geschenke wird von Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen angeführt: 73 Prozent derjenigen, die jemandem ein Geschenk machen, greifen auf diese „Klassiker“ zurück. Deutlich dahinter liegen (gefärbte) Eier mit 55 Prozent. Fast jeder dritte Steirer verschenkt Spielsachen. Doch auch Blumen und Pflanzen sowie Bargeld werden gerne geschenkt. Die Zahl der Ostereier und Osterhasen ist jedenfalls auch heuer beachtlich. So werden im grünen Herzen Österreichs insgesamt 9 Millionen Ostereier und 4 Millionen Schokohasen verschenken.

Ostern in der Steiermark

Fast 90 Prozent der Steirer wollen dieses Jahr Ostern feiern. Wer Ostern feiert, tut das am liebsten mit einer Osterjause oder zumindest einem gemeinsamen Osteressen. Ungefähr jeder zweite stellt auch einen geschmückten Osterstrauch mit Palmkätzchen und bemalten Ostereiern auf. Das gemeinsame Färben von Ostereiern kommt bei 42 Prozent der Steirer ebenfalls gut an. Danach kommt im Ranking die Ostereier-Suche und das Eierpecken. Die meisten Geschenke werden übrigens im stationären Handel gekauft, doch auch der Einkauf im Internet wird in rund einem von drei Fällen in Anspruch genommen.