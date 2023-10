Arbeitsunfall

Frau wollte Fenster von Lokal putzen: Arbeitstag endet im Krankenhaus

Spittal an der Drau - Eine 46-jährige Reinigungskraft war am 28. März, um 9.15 Uhr, damit beschäftigt, im Stiegenhaus eines Gasthofes in der Gemeinde Gmünd (Spittal) die Fenster zu putzen.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (56 Wörter)