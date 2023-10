Engagierte Schüler Über 1.000 Euro: „Soziales Trio“ sammelt Spenden für Erdbeben­opfer Klagenfurt - Wer will, der kann, lautet das Motto des BORG Klagenfurt. Semra, Hannah und Maximilian übergaben nach einer Spendenaktion an ihrer Schule jetzt 1.350 Euro für die Erdbeben-Nothilfe der Caritas. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) #GOODNews Caritasdirektor Sandriesser dankt Hannah, Maximilian und Semra für ihren Einsatz für Menschen in Not. © youngCaritas

Die Mädchen und Burschen des Klagenfurter Bundesoberstufenrealgymnasiums legten sie sich für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ins Zeug. „So viel Verzweiflung und weinende Kinder, wir müssen dringend helfen“, dachten sich Semra (16) und Hannah (15) und wandten sich an ihren Professor Thomas Sablatnig. Der begleitete das Projekt nicht nur mit Freude, sondern stellte den Mädchen Maximilian (17) zur Seite. Er engagiert sich in seiner Freizeit auf vielfältige Weise und kennt sich seit der großen Ukraine-Spendenaktion mit der Umsetzung solcher Projekte aus.

Zu Tränen gerührt

Ausgestattet mit Spendenboxen der Caritas, stellte das „soziale Trio“ sein Spendenprojekt im gesamten Schulzentrum vor. „Ein syrisches Mädchen in der Mittelschule war so betroffen und zugleich glücklich über unsere Aktion, dass ihr die Tränen kamen, als wir in ihrer Klasse von unserem Vorhaben erzählten“, sagen Hannah und Semra.

Starkes Zeichen der Solidarität

1.350 Euro an Spenden kamen insgesamt für die Erdbeben-Nothilfe für die Türkei und Syrien zusammen. Das Geld haben die Schüler an Ramona Janesch und Mario El Shamy von der youngCaritas sowie Caritasdirektor Ernst Sandriesser übergeben. Auch Schulleiter Michael Seher war voll der Anerkennung: „So eine tolle Aktion, ich bin sehr stolz, solch´ engagierte Schüler an unserer Schule zu haben.“