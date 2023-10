Ab 31. März: Diese Züge fahren in Villach zusätzlich ein und aus

Züge NACH Villach:

Freitag, 31. März 2023:

D 14449 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 16.38 / an 21.43

Samstag, 1. April 2023:

D 14411 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 05.40 / an 10.42

D 14421 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 07.46 / an 12.42

Donnerstag, 6. April 2023:

D 14449 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 16.38 / an 21.43

Montag, 10. April 2023:

D 14413 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 05.40 / an 10.42

D 14423 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 07.37 / an 12.42

D 14429 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 09.37 / an 14.42

D 14433 von Wien Hbf nach Villach Hbf ab 16.37 / an 21.43

Züge AB Villach:

Samstag, 1. April 2023:

D 14410 von Villach Hbf nach Wien Hbf ab 13.17 / an 17.50

D 14422 von Villach Hbf nach Wien Meidling ab 15.17 / an 19.45

Donnerstag, 6. April 2023:

D 14448 von Villach Hbf nach Wien Meidling ab 09.35 / an 14.10

Montag, 10. April 2023:

D 14434 von Villach Hbf nach Wien Hbf ab 11.17 / an 15.50

D 14412 von Villach Hbf nach Wien Hbf ab 13.17 / an 17.50

D 14424 von Villach Hbf nach Wien Meidling ab 15.17 / an 19.45

D 14430 von Villach Hbf nach Wien Hbf ab 17.17 / an 21.50