Schluss mit Rasieren! Kurz und schmerzlos: Starte mit Kosmetik­institut Schabus haarlos in die Zukunft Villach - Du hast auch genug davon, dich ständig an Beinen und Achseln rasieren zu müssen? Dann haben wir hier die perfekte Lösung für dich! Das Kosmetikinstitut Schabus hat ab sofort den neuen DiolazeXL Laser! Er macht es möglich, dauerhaft schöne und glatte Haut zu haben. Also, worauf noch warten? Jetzt einen Termin ausmachen und haarlos in die Zukunft starten!

Vor einer Woche durfte der neue DiolazeXL Laser im Kosmetikinstitut Schabus in Villach einziehen. “Er ist der Ferrari unter den Lasern”, erklärt uns Natalia Schabus, Kosmetikmeisterin und Inhaberin des Studios. Das Thema dauerhafte Haarentfernung liegt momentan voll im Trend und immer mehr Leute interessieren sich dafür. So ist auch Natalia auf die Idee gekommen, das Lasern zusätzlich zu ihrer HydraFacial Spezialisierung aufzugreifen. “Ich wurde immer wieder von meiner Kundschaft darauf angesprochen, ob ich denn jemanden kenne, der dauerhafte Haarentfernung durch Lasern anbietet”, erklärt die Kosmetikerin. Weil Natalia dafür bekannt ist, dass sie die hochwertigsten Geräte mit der neuesten Technologie am Markt verwendet, hat sie sich für den bekanntesten Hersteller aus Amerika entschieden – Inmode Optimas DiolazeXL.

"Er ist der Ferrari unter den Lasern!" © Kosmetikinstitut Schabus

Was macht den DiolazeXL so besonders?

Mit der neuesten Technologie von Inmode, dem DiolazeXL Laser, werden unerwünschte Haare sicher und schonend eliminiert. DiolazeXL Laser hat eine der größten Spot Größen überhaupt. Dies macht die Anwendung bequem und schnell. Die Kombination von Wirksamkeit, Patientenkomfort und Geschwindigkeit macht ihn zu einem der führenden Haarentfernungslaser. Er ist leistungsstark genug, um selbst hartnäckige Stellen zu behandeln. Der Unterschied zu anderen Herstellern sind die zwei Wellenlängen Alexandritlaser und Diodenlaser, die das Gerät in einem Handstück anbietet. Außerdem kühlt es dort, wo es zum Hautkontakt kommt und dadurch ist es möglich, eine nahezu schmerzlose Behandlung durchzuführen.

Es ist möglich, eine nahezu schmerzlose Behandlung durchzuführen. © Kosmetikinstitut Schabus

Wie oft muss ich eine Behandlung machen?

“Wie viele Sitzungen man benötigt, ist sehr individuell”, erklärt die Expertin. Grundsätzlich sind es aber am Körper zirka zwischen sechs und neun Behandlungen im Abstand von acht Wochen und am Gesicht alle vier Wochen. “Wichtig dabei ist es, drei Wochen vor und nach der Laserbehandlung sich nicht in der Sonne zu bräunen und auch nicht ins Solarium zu gehen! Frisch gebräunte Haut ist eine Kontraindikation!”, erzählt Natalia Schabus. Die Laser Haarentfernung funktioniert am besten, wenn sich die Haarfollikel im Reifestadium befinden. Die finale Anzahl der Sitzungen ist individuell abhängig von ihrer persönlichen Wachstumsphase, Haarbeschaffenheit und Hauttyp etc. Die Haare werden mit jeder Behandlung reduziert und die Ergebnisse sind schon nach wenigen Sitzungen sichtbar.

Natalia Schabus freut sich auf dich! © Kosmetikinstitut Schabus © Kosmetikinstitut Schabus

Wie lange hält das Ergebnis?

Bei der dauerhaften Haarentfernung werden die Haarwurzeln zerstört. Da der Körper sich immer wieder von selbst regeneriert, kann ein leichter Flaum mit der Zeit nachkommen oder es können vereinzelte Haare wachsen. "Daher empfehle ich nach einer erfolgreichen Behandlung einmal jährlich eine Sitzung zu machen.", so die Kosmetikmeisterin.