Technischer Defekt Tragisch: 25-Jähriger bei Motorrad­unfall gestorben Graz - Bereits vor einem Monat, am 24. Februar, stürzte im Grazer Bezirk Strassgang ein Motorrad, bei dem zwei Grazer (25, 29) verletzt wurden. Der 25-Jährige ist nun an den Folgen seiner Verletzung gestorben. von Carolina Kucher

Ein 25-Jähriger und ein 29-Jähriger fuhren gemeinsam mit einem Motorrad. Gegen 15 Uhr beschleunigte der 29-jährige Fahrer sein Motorrad, nachdem die Ampel im Bereich der Kreuzung Wagner-Jauregg-Straße / Kärntnerstraße grün schaltete. Ein Fahrzeug vor ihm hatte angehalten, da es nach links abbiegen wollte. Laut eigenen Angaben beschleunigte das Motorrad daraufhin jedoch ohne sein Zutun, woraufhin er es nach links kippen ließ, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte das Motorrad mit den beiden Männern.

Möglicher Defekt bei Motorrad?

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt, wurde der 25-Jährige mit lebensgefährdeten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der 29-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Ein Alkoholtest des 29-jährigen Grazers verlief negativ. Das Motorrad wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt, um einen möglichen Defekt zu untersuchen. Am 17. März ist der 25-jährige Mitfahrer nun an seinen schweren Verletzungen im LKH Graz verstorben.