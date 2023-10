Verkehrsunfall

Auf die Straße geschleudert: Radfahrer (16) kracht frontal gegen Auto

Wolfsberg - Heute Nachmittag, um 15.45 Uhr, lenkte ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg seinen PKW auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg und bog an einer Kreuzung rechts ab. Zeitgleich lenkte ein 16-jähriger Schüler aus Wolfsberg sein Fahrrad von links kommend ebenfalls in die Kreuzung.

