Was jetzt? Schock für Liefer­dienst-Fans: Aus für MJAM in Österreich Kärnten - Keine grünen Radfahrer mehr, die dein Essen bringen: MJAM zieht sich aus Österreich komplett zurück. Dafür gibt es eine pinke Alternative. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) © mjam

Spätestens seit Corona gehört es für viele schon fast zum Alltag: Der Lieferdienst MJAM. Vor allem während der Pandemie erlebte die Branche einen Hype.

Neuer Geschäftsführer

Am heutigen Dienstag wurde bekannt, dass es MJAM ab Mai 2023 in Österreich nicht mehr geben wird. Stattdessen werden in Zukunft pinke Zusteller von der Marke “Foodora” unser Essen liefern. “Als Teil der Delivery Hero Gruppe werden künftig Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Ungarn, die Slowakei, Tschechien und auch wir in Österreich unter einer gemeinsamen starken Marke durchstarten”, erklärt der neue Geschäftsführer für Österreich, Herbert Haas, den Schritt.

“Keine große Umstellung”

Du bist noch grün hinter den Ohren, was MJAM angeht? Keine Sorge, der Wechsel von foodora zu MJAM bedeutet keine große Umstellung! Die derzeit bestehenden Mjam-Services sollen voll übernommen werden. Im Gegenteil: Es soll sogar neue Services hinzukommen. Neben Name und Farbe ändern sich also noch einige Features. Übrigens: Gespeicherte Restaurants, Bestellungen oder Voucher-Guthaben sollen erhalten bleiben.

Besserungen für Mitarbeiter

Noch ein Bonus: Die Mitarbeiter sollen mehr Gehalt bekommen! “Im Rahmen des Rebranding-Prozesses wird Foodora auch ein österreichweites Rider-Benefit-Programm ausrollen. Unsere Flotte ist divers, und wir möchten, dass für jeden etwas dabei ist. Deswegen reichen die neuen Benefits von Lebensmittelgutscheinen und Fitness-Vergünstigungen bis hin zu gratis Deutschkursen”, so Herbert Haas. Als ersten Schritt in diese Richtung gibt es schon jetzt gratis Fahrradchecks und -reparaturen in der hauseigenen Werkstatt. In den letzten Wochen soll weiters die Bezahlung pro Bestellung um durchschnittlich zehn Prozent erhöht werden. Eine Lieferung soll nun rund 4,40 Euro bringen. Zwischen 2,8 und drei Bestellungen schafft einer der 2.600 Rider übrigens pro Stunde.