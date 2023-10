Feuerwehr im Einsatz Weil Computer ausging, bemerkte Frau einen Brand Gnas - Vermutlich ein technischer Defekt führte Dienstagnachmittag, 28. März 2023, zu einem Brand im Nebengebäude eines Wohnhauses. Dabei wurde niemand verletzt, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © Berufsfeuerwehr Graz/Stadt Graz

Die 35-jährige Bewohnerin befand sich in ihrem Haus im Ortsteil Aug, als beim Arbeiten am Computer plötzlich der Strom ausfiel. Im Zuge der Nachschau bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung im Nebengebäude. Die Frau verständigte sofort die Feuerwehr, worauf die Wehren Trössing, Bierbaum und Unterauersbach den Brand rasch unter Kontrolle brachten. Ein Brandursachenermittler der Polizei konnte ein technisches Gebrechen an einem Elektroherd eruieren.