21 neue zertifizierte Jugend-Ersthelfer „Soldaten mit Herz" lernen Erste Hilfe für die Seele Jugend­licher Klagenfurt - Kärntner Premiere für neues Spezialseminar der „pro mente Gruppe Kärnten" für Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten - Insgesamt 21 neue zertifizierte Jugend-Ersthelfer ausgebildet - Vereinspräsident Platzer: „Eine Gesellschaft, die in der Lage ist, empathisch und effektiv auf psychische Gesundheitsprobleme zu reagieren, ist eine Gesellschaft, die gesünder und widerstandsfähiger ist."

Erstmalig wurde in Kärnten das neue Spezialseminar „Erste Hilfe für die Seele Jugendlicher“ von pro mente für Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende, Jugendgruppenleiter, Lehrlingsausbildende und andere Erwachsene, die in ihrer Tätigkeit mit Jugendlichen Kontakt haben, abgehalten. Dabei wurden die Teilnehmer geschult, wie sie jungen Menschen in seelischen Notsituationen beistehen können. Einer der ersten Absolventen ist John Patrick Platzer, der Präsident des österreichweit tätigen und gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“.

In der Lage sein, helfen zu können

Im Seminar wurde praxisnah in 14 Stunden Basiswissen über die häufigsten psychischen Krankheiten und Krisen Jugendlicher vermittelt. Dabei wurden Störungsbilder wie Depression, Ängste, Essstörungen, Psychosen, Substanzabhängigkeit und Verhaltenssüchte unter die Lupe genommen und über Behandlungsmöglichkeiten informiert. „Weil dabei oft die richtigen Worte fehlen, hat das Seminar großen Wert auf feinfühlige Kommunikation gelegt und lieferte eine Fülle von konkreten, hilfreichen Formulierungen“, erklärt Platzer, der zu den ersten 21 zertifizierten Jugend-Ersthelfern Kärntens zählt, „damit verfügen wir nun über ein Instrumentarium, um schwierige Themen bei Kindern und Jugendlichen in geeigneter Weise anzusprechen.“

Für eine gesunde und widerstandfähigere Gesellschaft

Unter der Leitung von Instruktorin Verena Kiessling, lernten die Seminarteilnehmer Probleme rechtzeitig zu erkennen, wertfrei anzusprechen sowie Betroffene zu ermutigen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kiessling betont, dass Erste-Hilfe-Seminare für die mentale Gesundheit wichtig sind, weil sie helfen können, das Bewusstsein und Verständnis für psychische Gesundheitsprobleme zu fördern und zu verbessern, „zudem kann das Umfeld oft am schnellsten eine Veränderung bei Betroffenen bemerken und dadurch bei vorhandenem Wissen zeitnahe und effizienter Hilfe leisten.“

“Gesünder und widerstandsfähiger”

Darin sieht Platzer auch einen Mehrwert für die Gesellschaft, da diese Schulungen dazu beitragen können, das Stigma und die Vorurteile zu reduzieren, die oft mit psychischen Erkrankungen einhergehen. „Eine Gesellschaft, die in der Lage ist, empathisch und effektiv auf psychische Gesundheitsprobleme zu reagieren, ist eine Gesellschaft, die gesünder und widerstandsfähiger ist“, ist Platzer überzeugt. Das „Soldaten mit Herz“-Vorstandsteam hat sich bereits für die kommenden Seminare angemeldet.

Das nächste 14h-Seminar „Erste Hilfe für die Seele Jugendlicher“ startet am 12. April 2023. Anmeldungen sind hier möglich: www.pro-mente.at/seminar