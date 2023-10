Am Dienstagnachmittag, um 16.45 Uhr, lenkte ein 63-jähriger Rumäner seinen Sattelzug auf der A2 in Richtung Wien. Auf Höhe Velden fuhr ein hinter ihm fahrender Klein LKW, gelenkt von einem 33-jährigen Mann aus Klagenfurt ungebremst und aus unbekannter Ursache auf den verkehrsbedingt langsam fahrenden Sattelzug auf. Wir haben berichtet. Zwei Männer mussten per Hubschrauber ins LKH Villach geflogen werden.

Feuerwehr sagt “Danke”

Die Verletzten hatten heute Glück im Unglück: Die Rettungsgasse funktionierte perfekt! Das zeigen auch die Webcam-Aufnahmen der ASFINAG. “Danke für die perfekte Rettungsgasse”, schreibt die Feuerwehr Wernberg auf Facebook.