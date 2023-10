Bis zu 13 Grad Wolkenfelder bedecken Kärntner Himmel am Mittwoch Kärnten - Am Mittwoch ziehen im Zuge einer Warmfront von Nordwesten her kompakte Wolkenfelder durch. Die Sonne schimmert höchstens durch die Wolkendecke. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © Rosie Orasch

“Am ehesten gibt es nach Südosten hin größere Sonnenfenster. In den Tauern, anfangs auch in den Gurktaler Alpen, können ein paar Schneeflocken fallen. Tagsüber sind es unterhalb von etwa 1500 Meter Regentropfen. In der Früh ist es in vielen Regionen frostig, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad.”, betonen die Fachleute von GeoSphere Austria.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

