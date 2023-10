1:5-Niederlage KAC kassiert Abfuhr in Salzburg Klagenfurt / Salzburg - In Salzburg konnte der KAC auch gestern nicht gewinnen und erneut setzte es eine ernüchternde 1:5-Niederlage. Damit geht der Titelverteidiger in der Serie wieder in Führung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) SYMBOLFOTO - Der KAC hatte in Salzburg erneut nichts zu jubeln. © KK / MarEng

Es dauerte gestern auch nur 130 Sekunden, als Nissner die Heimmannschaft bereits in Führung brachte. Noch im ersten Drittel war es dann Robertson, der für das 2:0 sorgte. Im zweiten Drittel dauerte es ebenfalls nicht lange. Nach vier Minuten war es Huber, der die Salzburger noch weiter davonziehen ließ. Zur Halbzeit des Spiels konnte dann zwar Bukarts noch einmal für Klagenfurter Hoffnung sorgen – diese zerstörte jedoch Nissner mit seinem zweiten Treffer knapp fünf Minuten später.

Jedes Spiel bisher eine klare Angelegenheit

Im letzten Drittel spielte Salzburg das Ergebnis locker runter und konnte sogar noch nachlegen. Bourke besorgte in der 54. Spielminute den Endstand. Damit gehen die Salzburger wieder mit einer Führung in das Spiel in Klagenfurt am kommenden Freitag. Jedes der Spiele konnte die jeweilige Heimmannschaft bisher klar für sich entscheiden. Es ist daher noch nicht wirklich abzusehen, in welche Richtung sich die Serie entwickeln könnte.