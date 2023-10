Am kommenden Wochenende Lange Staus zu Ferienbeginn erwartet Steiermark - Am kommenden Wochenende könnte es sich in Kärnten wieder richtig stauen, da in allen neun österreichischen und in zehn deutschen Bundesländern die Osterferien starten. Weiters findet in Klagenfurt auch die Freizeit-Messe und das Eishockey-Playoff-Halbfinale statt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) SYMBOLFOTO © Leser

Der Autofahrerclub “ARBÖ” vermutet jedenfalls, dass es zwei größere Reisewellen im Verlauf der Ferien geben wird. Die erste Reisewelle betrifft den Ferienbeginn. Ab Freitagmittag soll es sich dabei vor allem auf den Stadtausfahrten stauen – besonders betroffen dürfte da die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Merangasse und die Plüdemanngasse sein. Auch die Pyhrnautobahn zwischen Gratkorn und Wildon wird ein Stau-Hotspot sein.

“Höhepunkt vermutlich in den Mittagsstunden”

Wenn es dann in Richtung Ferien geht, werden in der Steiermark und in Oberösterreich die Tunnelkette der Pyhrnautobahn (Klaus, Knoten Selzthal, Gegenverkehrsbereich vor dem Gleinalmtunnel) zur “Stau-Strecke Nummer 1”. Gute Nerven werden auch an den Grenzübergängen gefragt sein. Der Übergang bei Spielfeld ist da traditionell immer am meisten “gefragt”. “Den Höhepunkt des Reiseverkehrs erwarten wir in den Mittagsstunden. Mit einer Besserung rechnen wir im Laufe des Nachmittags. Dennoch könnte es teilweise bis in den frühen Abend zu Staus kommen”, so Thomas Haider vom ARBÖ.