Es ist wieder so weit! Für Kinder & Erwachsene: Der 6. Steirische Vorlesetag steht an Steiermark - Am 1. Juli 2023 steht die ganze Steiermark erneut im Zeichen des Vorlesens und das an den unterschiedlichsten und abenteuerlichsten Orten. Vorlesen ist beinahe überall möglich. Bildungslandesrat Werner Amon lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum 6. Steirischen Vorlesetag im ganzen Leseland Steiermark ein. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (356 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Die Fähigkeit zu lesen beginnt schon lange vor dem Eintritt in die Schule mit dem Vorlesen in der Kindheit und die Wichtigkeit des Lesens endet nicht mit der Schulzeit, sondern begleitet uns ein Leben lang. Der Steirische Vorlesetag, eine Initiative des Landes Steiermark, Ressort Bildung, in Kooperation mit dem Lesezentrum Steiermark, rückt das Lesen ins Zentrum des gesellschaftlichen Interesses. Kinder, denen heute vorgelesen wird, werden morgen selbst zu begeisterten Leserinnen und Lesern – und Lesen ist der Schlüssel für Bildung, Wissen und Kommunikation. Lesekompetenz schafft grundlegende Voraussetzungen für ein selbstbestimmendes Leben in der heutigen Gesellschaft.

Spielerisches Lesen

Der Steirische Vorlesetag ist eine wichtige und nachhaltige, aber nicht die einzige Maßnahme des Landes Steiermark im Bereich der Leseförderung. Alexandra Nagl, stv. Leiterin der A6 Bildung und Gesellschaft und Leiterin Fachabteilung Gesellschaft, betont, dass „mit der Initiative Leseland Steiermark das Land Steiermark ein Zeichen für die enorme Bedeutung von Lesen als Kompetenz, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, setzt. Lesen begleitet uns ein Leben lang und daher soll die dazugehörige Website leseland-steiermark.at auch zur Sensibilisierung für das Thema Lesen bei Erwachsenen beitragen. Neben viel Wissenswertem zum Thema Vorlesen, interessanten Buchtipps für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, präsentiert die Website alle Angebote des Landes Steiermark zur Leseförderung, die vom Kooperationspartner Lesezentrum Steiermark durchgeführt werden. Dazu gehört auch der 6. Steirische Vorlesetag als zentrale Initiative.“

Zeichen fürs Lesen setzen

Der Steirische Vorlesetag bringt das Vorlesen an zahlreiche und teils ungewöhnliche Leseorte – Flughafen, Freilichtmuseen, Schwimmbäder, Bibliotheken, Bergbahnen, Nostalgieschiffe, Kirchtürme, Schlösser, Tierparks, Bergstollen u.v.m. waren in den letzten Jahren als Leseorte dabei. Lesen ist beinahe überall möglich und wird so zu einem besonderen Erlebnis voller Spaß und Abenteuer! Wichtig ist auch der gesellschaftliche Aspekt des gemeinsamen Vorlesens für alle Generationen und Kulturen, der nach den letzten Jahren der Pandemie noch mehr an Bedeutung gewonnen hat. Alle Vorleseveranstaltungen können bei freiem Eintritt besucht werden. Gleichzeitig können aber auch Vorlesevideos bequem von zuhause aus angeschaut werden. Alle Schauplätze und Videos sind auf der Website www.vorlesetag-steiermark.at abrufbar.