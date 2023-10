Großer Ärger bei Autofahrern Umstellung von "E5" auf "E10": Sprit wird für diese Autos bald richtig teuer Steiermark - Die Freude bei Kärntens Autofahrern ist nicht gerade groß. Auf den Tankstellen findet in diesen Tagen gerade eine für Manche kostspielige Umstellung statt. Beim Benzin wird aktuell von "E5" auf "E10" umgestellt, was vor allem für Menschen mit älteren Autos zum Problem wird, wie mehrere Leser uns schreiben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotomontage Leser / KK & SHELL Presse / KK

Wie die Wirtschaftskammer berichtet, wird mit Ende März / Anfang April beim Benzin “E10” anstelle von “E5” auf Österreichs Tankstellen eingeführt. Der Hintergrund ist, dass die Verpflichtungen der Treibhausgaseinsparungen der Kraftstoffverordnung so etwas leichter erfüllt werden können. An den Kassen muss das nun an Zapfsäulen und -pistolen mittels eines “E10”-Aufklebers gekennzeichnet sein. “Oldtimer bzw. ältere Fahrzeuge, die nicht mit E10 betankt werden können, müssen auf Premiumprodukte an den Tankstellen zurückgreifen”, so die Wirtschaftskammer. Für Personen mit älteren Autos könnte es künftig also deutlich teurer werden – um knapp 30 Cent und mehr pro Liter.

“Das ist mir zu teuer”

Das sorgt jedoch bei vielen Autofahrern für Ärger. Ein Leser fragt uns, wer ihm die Schäden zahlen würde. Er selbst und viele aus seinem Bekanntenkreis würden nämlich Autos mit Baujahr vor 2000 fahren. “Da führt E10 zu schweren Schäden”, meint er. Generell gilt, dass alle Autos, die nach 2012 gebaut worden sind, mit “E10” betankt werden können sollten, bei älteren Fahrzeugen ist das größtenteils jedoch nicht der Fall. Ob dein Auto “E10” verträgt, obwohl es älter als Baujahr 2012 ist, kannst du übrigens hier erfahren.