Markus di Bernardo "Neues" Gesicht: Wern­berger FPÖ-Chef zieht jetzt in den Landtag ein Wernberg - Markus di Bernardo, bisheriger FPÖ-Ortsparteiobmann und Gemeindevorstand in Wernberg, wird künftig seine Zelte auch im Landtag aufschlagen und folgt damit auf Maximilian Linder. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © FPÖ Kärnten

Nachdem sich Maximilian Linder, seines Zeichens Bürgermeister von Afritz, in den Nationalrat “verabschiedet”, kommt der Listendritte aus dem Wahlkreis Villach für die FPÖ in den Landtag: der Wernberger Gemeindevorstand Markus di Bernardo. Er selbst freue sich sehr darüber, wie er gegenüber 5 Minuten meint. “Wenn es so weit ist, werde ich das Mandat gerne annehmen”, so di Bernardo. Das “neue” Gesicht im Kärntner Landtag ist 32 Jahre alt und ist seit 2008 Mitglied bei den Freiheitlichen.