Schau vorbei! Vater-Werkstatt: So kannst du noch mehr zum Familienleben beitragen Graz - Du bist (alleinerziehender) Vater oder bist Papa einer Patchwork- oder Regenbogenfamilien und möchtest deine väterlichen Kompetenzen verbessern? Das Familien.Kompetenz.Zentrum. in der Grabenstraße 90b in Graz bietet euch heuer wieder tolle Workshops an. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) © iStock/Anchiy

Im Familien.Kompetenz.Zentrum. in der Grabenstraße 90b in Graz finden wieder tolle Workshops für Väter statt. Die Seminarreihe möchte an drei Abenden (werdende) Väter dabei unterstützen, aktive Vaterschaft im Alltag noch besser leben zu können.

Tipps & Tricks für Papas

Hier werden Infos und alltagstaugliche Tipps vermitteln und gemeinsam Themen erarbeiten wie Unterstützung beim Stillen, Zeitmanagement oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Väter können viel dazu beitragen, Konflikte konstruktiv zu lösen und für sichere Verhältnisse in der Familie zu sorgen. Auch darauf werden wir unser Augenmerk legen. Das Familien.Kompetenz.Zentrum. heißt auch alle Väter Willkommen, die Alleinerziehende, aus Patchwork- oder Regenbogenfamilien kommen. Die Workshop-Reihe wird im Rahmen des EU-Projektes Fathers Rock angeboten.

Wann & Wo: Was : Workshopreihe an 3 Abenden für (werdende) Väter zur Stärkung der Väter-Kompetenzen

: Workshopreihe an 3 Abenden für (werdende) Väter zur Stärkung der Väter-Kompetenzen Wann : 26. April | 17. Mai | 7. Juni, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr (Väter sollten an allen 3 Abenden teilnehmen.)

: 26. April | 17. Mai | 7. Juni, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr (Väter sollten an allen 3 Abenden teilnehmen.) Wo : Familien.Kompetenz.Zentrum. | Grabenstraße 90b, 8010 Graz

: Familien.Kompetenz.Zentrum. | Grabenstraße 90b, 8010 Graz Berater: Wolfgang Obendrauf (Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, Systemischer Lebens- und Sozialberater und seit mehr als 10 Jahren in der Männerberatung Graz tätig)

Das Familien.Kompetenz.Zentrum. bietet einen weiteren Workshop, nämlich die Vater-Werkstatt, an: Väter sind genauso geeignet sich um Kinder zu kümmern wie Mütter. Studien belegen eine Fülle von Vorteilen einer aktiven Vaterschaft für Mutter und Kind – wie auch für den Vater selbst.

Kompetenzen erweitern

Bei der Initiative werden Infos und Werkzeuge zur Verfügung gestellt, die Männern dabei helfen, ihre Vater-Kompetenzen zu erweitern, ohne sich selbst dabei zu überfordern. In der Gruppe werden gemeinsam verschiedene, in diesem Zusammenhang bedeutsame, Themen erarbeitet. Information und Austausch auf Augenhöhe stehen im Mittelpunkt. Die Vater-Werkstatt wendet sich an alle (werdenden) Väter, auch an “soziale” Väter, Stiefväter, Pflegeväter oder solche in Regenbogenfamilien.