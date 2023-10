Osterstimmung kehrt ein Villacher Ostermarkt eröffnet schon morgen Villach - Ab morgen, den 30. März, eröffnet bis 8. April wieder der Villacher Ostermarkt - 15 Standler und buntes Programm inklusive. Zusätzlich wird es die Speisensegnung und ein Ostereier-Peckturnier am Wochenmarkt geben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) #GOODNews © Stadtmarketing Villach

Das vor allem bei Familien beliebte Osterprogramm geht heuer wieder von 30. März bis 8. April in der Villacher Innenstadt über die Bühne. Neben den 15 Ständen hat der Ostermarkt mit Kinderzug, Karussell, Trampolin und Ponyreiten auch wieder reichlich Rahmenattraktionen zu bieten. Zudem werden zwei Osterhasen für gemeinsame Fotos durch die Innenstadt “hüpfen”.

Speisensegnung und Ostereier-Peckturnier

Das nahende Osterfest ist aber auch aktuelles Thema am Villacher Wochenmarkt. Auch heuer wird es dort wieder eine Speisensegnung geben. Am Karsamstag, den 8. April um 10.30 Uhr, beginnt Stadtpfarrer Richard Pirker mit der festlichen Zeremonie. “Davor laden wir wieder zum Ostereier-Peckturnier ab 9.45 Uhr am Marktgelände ein”, so Stadtrat Christian Pober. Den talentiertesten und erfolgreichsten Teilnehmern winken Villach-Gutscheine als Belohnung. Einen musikalischen Höhepunkt bildet am Ostermontag das “Offene Singen beim Marterl“ auf dem Gretl-Komposch-Platz in Drobollach.