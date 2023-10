Durch Fremden- und Grenzpolizeilichen Streife Über 50 Reifen gestohlen: Täter konnten festgenommen werden Graz - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 28. März 2023, stahlen drei Tatverdächtige Reifen im Wert von mehreren Tausend Euro. Unmittelbar nach der Tat konnten die drei Männer angehalten und festgenommen werden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Im Zuge einer Streifentätigkeit nahmen Beamte des Kriminalreferates Graz ein Fahrzeug wahr, welches in weiterer Folge aufgrund des verdächtigen Fahrverhaltens von den Beamten beobachtet und verfolgt wurde. Gegen 0.45 Uhr konnte das Fahrzeug mithilfe einer Fremden- und Grenzpolizeilichen Streife auf einen Parkplatz der A2 in Fahrtrichtung Süden abgeleitet werden. Die Beamten stellten fest, dass sich mehrere Reifensets samt Felgen in dem Fahrzeug befanden. Aufgrund der Sachlage wurden die drei Männer aus Ungarn von den einschreitenden Streifen festgenommen.

Über 50 Reifen gestohlen

Nach anfänglichem Leugnen zeigten sich die Tatverdächtigen letztendlich geständig. Die Männer hatten insgesamt über 50 Reifen samt Felgen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Reifen wurden sichergestellt und der Firma wieder ausgefolgt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 47-Jährige, der als Fahrer agierte, wieder aus der Haft entlassen. Er wird angezeigt. Gegen den 43- und den 33-Jährigen stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft. Beamte lieferten die zwei Männer fristgerecht in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.