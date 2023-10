Nach Gesprächen mit den Standlern

Einigung erzielt: "Afterwork-Markt" findet wohl statt

Klagenfurt - Es stand lange in den Sternen, ob das beliebte "Afterwork" am Benediktinermarkt in Klagenfurt dieses Jahr stattfinden kann, nun wurde jedoch eine Einigung mit den Markt-Standlern erzielt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter)