"Aliquotierung" wird ausgesetzt 200.000 Neu-Pensionisten bekommen nun volle Pensions­erhöhung Kärnten - Die Bundesregierung hat heute beschlossen, dass man für die kommenden zwei Jahre die so genannte "Aliquotierung", also die Staffelung der Pensionserhöhung, aussetzen werde. Damit bekommen insgesamt 200.000 Neu-Pensionisten in diesem Zeitraum die volle Erhöhung. von Phillip Plattner

“Neu-Pensionisten würde aufgrund der derzeit hohen Inflation durch die Aliquotierung ihrer Erhöhungen Nachteile entstehen.” So begründet die Bundesregierung die Aufhebung dieser gestaffelten Erhöhung der Pensionen in den kommenden zwei Jahren. Schon letztes Jahr wurde die Regelung eingeschränkt. “Die hohe Inflation belastet auch die Pensionistinnen und Pensionisten sehr. Wir stellen jetzt sicher, dass sie die volle Erhöhung erhalten”, sind sich Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger einig. Ein entsprechender Antrag wird nun am morgigen Donnerstag im Nationalrat eingebracht.

Nur Jänner-Pensionisten bekommen volle Erhöhung

Nachdem rund 100.000 Menschen jährlich aktuell in Österreich in Pension gehen, hätte die hohe Inflation für sie eine deutliche Schlechterstellung gebracht. Bisher erfolgte die erste Pensionserhöhung nämlich nur aliquot und je nachdem, in welchem Monat man in Pension gegangen ist, denn: Nur wenn man im Jänner in Ruhestand geht, bekommt man die volle Pensionserhöhung, geht man im Februar, bekommt man noch 90 Prozent, im März 80 Prozent, im April 70 Prozent… Da jedoch die erste Pensionszahlung auch Grundlage für künftige Erhöhungen ist, wirkt sich diese Regelung bei einer sehr hohen Inflation besonders negativ aus.

SPÖ Kärnten: “Bundesregierung beendet Raubzug”

„Auf unseren massiven Druck hin lenkt die Bundesregierung nun also doch ein und beendet vorläufig ihren Raubzug durch die Brieftaschen von 100.000 Neo-Pensionisten“, so der stellvertretende SPÖ-Bundesparteivorsitzende Peter Kaiser. Über 73.000 bzw. über 55.000 Euro – so viel an Lebenspension hätte die Bundesregierung all jenen Männern bzw. Frauen vorenthalten, die 2023 mit November oder Dezember in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Team Kärnten: “Regelung war, ist und bleibt ein Murks”

Sowohl die SPÖ als auch das Team Kärnten fordern nun die unbefristete Abschaffung dieser Aliquotierung. “Die bisherige Regelung des Bundes war, ist und bleibt ein Murks, der bei vielen Bürgern unseres Landes für erhebliche finanzielle Probleme sorgen würde. Diese Aliquotierung muss in weiterer Folge für immer eingestampft werden”, meint Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Ein späterer Pensionsantritt dürfe kein Nachteil mehr sein.