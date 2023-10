Vier Nächte lang Plabutsch­tunnel erhält wieder einen Frühjahrsputz Graz - Der zehn Kilometer langen Plabutschtunnel auf der A9 Pyhrnautobahn wird wieder grundgereinigt. Ab Montag ist der Tunnel dann in der Nacht gesperrt. Auch der Gleinalmtunnel erhält eine Frühjahrsreinigung. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) © 5min.at

Vier Nächte sind erforderlich, um den zehn Kilometer langen Plabutschtunnel auf der A9 Pyhrnautobahn der alljährlichen gründlichen Frühjahrsreinigung vor den Osterferien zu unterziehen: Die Nachtschichten im Plabutschtunnel laufen für die Mitarbeiter der ASFINAG noch bis Freitag, den 31. März. In den ersten beiden Nächten von Montagabend bis Mittwochfrüh ist der Tunnel ab 20 Uhr bis jeweils 5 Uhr früh in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz gesperrt, in den zwei Nächten ab Mittwoch, den 29. März, wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden/Spielfeld gereinigt. Die Umleitung erfolgt jeweils über das Grazer Stadtgebiet.

Überprüfungen & Co.

Um die Tunnelsperren bestmöglich zu nutzen, finden auch weitere Wartungsarbeiten im Bereich der Tunnelportale statt, wie Brückenprüfungen beim Südportal sowie Fahrbahnsanierungen im Tunnel und im Bereich des Nordportals in Fahrtrichtung Linz/Voralpenkreuz.

Grundreinigung im Gleinalmtunnel

Auch im Gleinalmtunnel findet die Frühjahrsreinigung statt. Am Montag, den 3. April, sowie Dienstag, 4. April wird jeweils von 20 bis spätestens 5 Uhr früh die Richtungsfahrbahn Graz/Spielfeld gesperrt. In den beiden Nächten von Mittwoch und Donnerstag, 5. sowie 6. April, ist die Richtungsfahrbahn Linz/Voralpenkreuz jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh an der Reihe. Der Verkehr wird jeweils beim Knoten St. Michael beziehungsweise beim Knoten Peggau/Deutschfeistritz über die S 35 Brucker Schnellstraße und die S 6 Semmering Schnellstraße umgeleitet.