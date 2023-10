Vom 17. bis 25. Juni

Sieben steirische Sportler treten bei den Special Olympics World Summer Games in Berlin an

Steiermark/Berlin - Die größte Sportveranstaltung des Jahres geht heuer vom 17. bis 25. Juni in Berlin über die Bühne: die Special Olympics World Summer Games. Rund 7.000 Athleten aus 190 Nationen werden in der deutschen Bundeshauptstadt in 26 Sportarten nicht nur um Medaillen kämpfen, sondern auch ein riesiges Sportfest der Inklusion feiern. Die Steiermark ist natürlich auch mit dabei und entsendet 7 Sportler, 5 Unified-Partner und 4 Trainer.

