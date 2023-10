Wer traut sich? Hose aus: Legen­därer Unter­hosen-Skitag auf der Gerlitzen findet statt Neugarten Almseehütte/Gerlitzen - Der Saisonabschluss auf der Neugarten Almseehütte auf der Gerlitzen wird jedes Jahr gediegen gefeiert: Am kommenden Sonntag, dem 2. April wird's verrück, denn die originellste Unterhose wird wieder prämiert. Musikalische Begleitung inklusive: Die Villacher Austropop-Band "Doktor SüdBahn" heizen euch diesmal live ein. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © KK

Der Unterhosen-Skitag auf der Gerlitzen erfreut sich von Jahr zu Jahr großer Beliebtheit und ist und bleibt einfach legendär. Auch heuer nehmen wieder zahlreiche Nackedeis teil und präsentieren ihre verückteste Unterwäsche. Der Name ist Programm: Gefahren wird natrülich in Unterhosen! “Von Jahr zu Jahr nehmen immer mehr Mutige bei dem Unterhosen-Schitag teil”, freut sich Johann Maier, Hüttenwirt der Neugarten Almseehütte.

Ein “halbes Schwein” für die originellste Unterhose

Am Sonntag den, 2. April, findet das Event ab 12 Uhr statt, gefahren wird am Neugartenlift. Heuer wird wieder die originellste Unterhose prämiert. “Dafür gibt’s als Gewinn ein halbes Schwein, wenn man möchte auch in Naturalien, sprich Speck und Co.”, erklärt der Wirt. Auch musikalisch geht es heiß her: “Doktor SüdBahn” wird für ordentliche Feierlaune sorgen. Der Eintritt ist wie immer frei, Gäste können sich an eine Spendenaktion beteiligen, informiert Maier: “Alle Spenden gehen an die Lebenshilfe Ledenitzen, wir freuen uns auf alle Gäste, die mit uns den Saisonabschluss feiern möchten”.