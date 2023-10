Land bittet um Mithilfe Quagga­muschel in Kärnter Seen: "Helft, die Aus­breitung zu verhindern" Kärnten - Kärntner Seen-Gemeinden werden aktuell darum gebeten, dabei zu helfen, die so genannte Quaggamuscheln an ihrer Vermehrung zu hindern. Erst im vergangenen Jahr wurde sie erstmals hierzulande nachgewiesen, nun ist sie bereits in den ersten Seen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) Am Ossiacher See wurden schon Quaggamuscheln gefunden. © 5min.at

“Bereits 2010 wurde die Quaggamuschel, die eigentlich im Schwarzen Meer heimisch ist, in der Donau bei Linz gefunden, 2016 dann auch im Bodensee. Und im vergangenen Jahr wurde sie erstmals in Kärnten nachgewiesen”, berichtet Umwelt-Landesrätin Sara Schaar. Glücklicherweise konnte man sie schnell nachweisen, womit auch ein Monitoring aufgebaut werden konnte. “Im Wörthersee und Keutschacher See gibt es mittels eDNA-Methode (präventiv) eindeutige Hinweise, im Ossiacher See wurden bereits die Muscheln selbst gefunden”, so Schaar.

Deshalb ist die Ausbreitung problematisch

Warum die Verbreitung der Quaggamuschel so problematisch ist, erklärt Roswitha Fresner vom Kärntner Institut für Seenforschung (KIS): “Fremde Arten konkurrieren mit heimischen oft um Nahrung, verdrängen sie außerdem aus Brut- und Lebensräumen. Die Quaggamuschel vermehrt sich rasch und kann auch Schäden an Wärmepumpen oder Bewässerungsanlagen verursachen, indem sie Rohre und Filter verstopft.” Es sei also wichtig, See-Besucher darüber aufzuklären, dass sie die Ausbreitung ebenfalls verhindern können.

“Sie wird unbemerkt mit der Ausrüstung verschleppt”

“Es ist eigentlich ganz einfach: Wassersport-Geräte und Badesachen sollten mit heißem Wasser sorgfältig gereinigt und an der Sonne getrocknet werden. Denn die Larven dieser gebietsfremden Art werden unbemerkt mit dieser Ausrüstung vom einen zum anderen Gewässer verschleppt”, so Schaar. Die Verbreitung erfolgt über das Bilgenwasser von Schiffen, mit Angel- oder Tauch-Ausrüstung, Sportbooten, aber auch mit Stand-Up-Paddeln oder Badesachen.