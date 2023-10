Aus finanziellen Nöten heraus Paketzusteller soll Geld von Weihnachts­briefen entwendet haben Liezen - Die Kriminaldienstgruppe Liezen konnte nach einem Einbruchsversuch Ende Oktober 2022 einen 21-jährigen Einheimischen ausforschen. Dem Mann werden strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen sowie Missbrauch der Amtsgewalt zur Last gelegt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Beamte der Kriminaldienstgruppe Liezen und der Polizeiinspektion Rottenmann führten nach einem versuchten Einbruch in einen Hanfautomaten, begangen Ende Oktober 2022 in Liezen, die notwendigen Ermittlungen. Nach nur wenigen Monaten gelang es nun den Polizisten, den Tatverdächtigen auszuforschen. Die ersten Ermittlungen brachten rasch weitere mögliche Straftaten zum Vorschein. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete in der Wohnung des 21-Jährigen eine Hausdurchsuchung an. Dabei konnte relevantes Beweismaterial sichergestellt werden.

Mehrere Straftaten geklärt

Der 21-Jährige steht im Verdacht, bei einem Einbruch in einem Warengeschäft erforderliches Tatwerkzeuge besorgt zu haben. Mit diesem Werkzeug versuchte er im Februar 2022 im Bezirk Leoben sowie im Oktober 2022 im Bezirk Liezen einen Hanfautoamten aufzubrechen. Beide Einbruchsversuche misslangen. Außerdem soll der Verdächtige über drei Monate hindurch, in seiner Funktion als Paketzusteller behördliche Schriftstücke zerrissen beziehungsweise unterdrückt und Weihnachtskarten geöffnet sowie teilweise deren Inhalt (Bargeld) gestohlen haben. Die Ermittler stellten die nicht zugestellten Postsendungen und eine geringe Menge an Cannabis/Marihuana sicher. Der Verdächtige ist zum Sachverhalt des Einbruches, Veruntreuung, Urkundenunterdrückung sowie Missbrauchs der Amtsgewalt umfassend geständig. Sein Motiv dürfte auf finanzielle Nöte zurückzuführen sein. Die Schadenssumme beträgt einige tausend Euro.