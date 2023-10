Zahlreiche Top-Stars

Kärntner Konzert-Sommer bringt Robbie Williams, One Republic und Co.

Moosburg / Hochosterwitz - Im kommenden Sommer wird die Burg Hochosterwitz zur Show-Bühne. Dann nämlich, am 22. Juli, wird Robbie Williams den Kärntner Fans so richtig einheizen. Auch weitere Top-Konzerte sind geplant, so kommt beispielsweise noch One Republic nach Moosburg.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (178 Wörter)