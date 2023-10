Sanierungs-Verfahren eröffnet 600.000 Euro Schulden: Klagen­furter Reini­gungs­unter­nehmen ist pleite Klagenfurt - Wie der Kreditschutzverband (KSV) in einer Aussendung mitteilt, ist ein Klagenfurter Reinigungsunternehmen pleite gegangen. Man hat mehr als 600.000 Euro Schulden angehäuft. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © AdobeStock

Die “Rundum Dienste GmbH” aus Klagenfurt ist nun pleite, wie der KSV heute bekanntgibt. Es ist noch ein Dienstnehmer von der Pleite betroffen, die übrigen Verträge wurden aufgelöst. Das Unternehmen war im Reinigungsgewerbe – vorwiegend in der Gastronomie und Hotellerie – und hat über die Jahre einen Schuldenberg von knapp über 600.000 Euro angehäuft (nach Abzug der Aktiva). Das Unternehmen plant eine Fortführung, rund 30 Gläubiger sind betroffen.

Durch Pandemie sind Aufträge weggefallen

Laut Angaben des Unternehmens sei es durch die Corona-Pandemie zum Wegfall von Aufträgen und dementsprechend auch zu Umsatzeinbußen gekommen. Weiters wurden unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen. Als Beispiel nennt man, dass man alle Mitarbeiter in Kurzarbeit weiter beschäftigt hat. “Das führte dazu, dass COFAG-Ansprüche nicht anerkannt wurden”, so das Unternehmen. Am Ende wurde dann der Kreditrahmen mit der Hausbank nicht mehr verlängert.