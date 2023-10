28. Juni Im Juni: Volbeat erobert die Grazer Stadthalle Graz - Die Karten für das Volbeat Konzert auf der Burg Clam in Oberösterreich waren weg wie die warmen Semmeln. Nun kommt Volbeat auch nach Graz. Karten gibt es ab morgen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) © Nathan Gallagher

Die dänische Rock-Band Volbeat erobert die Grazer Stadthalle: Tausende von Fans von überall her werden erwartet. Seid auch ihr dabei? Am 28. Juni 2023 ist es dann endlich soweit. Ab morgen könnt ihr euch Karten fürs Konzert checken. Seid aber schnell, die Karten für das Konzert in der Burg Claim in Oberösterreich am 29. Juni waren im Nu ausverkauft.