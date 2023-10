"Für Einzelhandel von großer Bedeutung" So viel Geld geben Kärntner fürs Osternest aus Kärnten - „Die Osterumsätze im Handel liegen hinter Weihnachten auf dem zweiten Platz und holen damit die Silbermedaille im Ranking um die stärksten Umsätze“, freut sich Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Kärnten. Mit Ausgaben von durchschnittlich 50 Euro pro Person stellt Ostern einen bedeutenden Kaufanlass im Kärntner Handelsjahr dar. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © Stadt St.Veit

Bevorzugt bei Geschenken werden Kinder, jedoch dürfen sich auch Partner über kleine Aufmerksamkeiten freuen. Bei Kindern wird meist tiefer als bei Erwachsenen in die Tasche gegriffen. Heuer zählen zu den Top-5-Präsenten wieder Süßigkeiten, Spielwaren, Blumen, Düfte sowie Sport- & Freizeitartikel. „Knapp 73 % derjenigen, die ein Geschenk kaufen, greifen auf die süßen Klassiker zurück. Deutlich dahinter liegen gefärbte Eier mit 38 %. Spielsachen folgen mit 35 % auf dem dritten Rang. Bargeld und Bücher komplettieren das Ranking“, berichtet Haberl.

Kärntner Handel als starker Partner vor Ort und auch online

Acht von zehn Kärntnerinnen und Kärntnern planen, dieses Jahr gleich viel wie in den Vorjahren auszugeben. Gleichzeitig geben 9 % an, ihr diesjähriges Oster-Budget erhöhen zu wollen, während 15 % weniger dafür eingeplant haben. Insgesamt werden Ausgaben in der Höhe von 16 Millionen Euro getätigt. Spartenobmann Haberl unterstreicht die Bedeutung des stationären Handels: „Laut einer Studie der KMU Forschung kaufen rund 95 % ihre Geschenke im stationären Handel, nur wenige shoppen via Mausklick bequem von zuhause. Der Onlinehandel ist jedoch eine gute Ergänzung, denn zahlreiche regionale Betriebe bieten ihre Produkte online mit schnellen Lieferungen an.“