Hilfsaktion in der Ukraine "Gemeinsam stark": Arche Noah rettet Tiere vor dem Hunger­tod Graz/Ukraine - „Hilfe für die Tiere der Ukraine“ – Die Menschen sind geflüchtet. Wo früher tausende Einwohner lebten, blieben nur noch sie zurück: Die wehrlosesten Opfer des Krieges. Tausende Tiere, die in den ukrainischen Geisterstädten keine Besitzer und nichts mehr zu fressen haben. Der Aktive Tierschutz hilft. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (365 Wörter) Sachspenden Ukraine: Vor kurzem konnte den Tierschützern Jörg Müller (ganz rechts) und Sascha Winkler (3.v.r.) eine Futterladung in die Ukraine mitgegeben werden. Hier die Übergabe im Hof der Arche Noah. © Aktiver Tierschutz Austria

Niemand hätte gedacht, dass dieser schreckliche Krieg mitten in Europa so lange andauern würde. Kurz nach Kriegsbeginn letztes Jahr stand die Entscheidung sofort fest: Sofortige Hilfe ist notwendig! So fuhren zwei Arche-Teams vergangenen März zwei Mal – vollgepackt mit Futter, Transportboxen, Hygieneartikeln, medizinischen Artikeln, Decken, Spritkanistern, menschlicher Verpflegung – an die ukrainische Grenze. Und man blieb im Rahmen der Hilfsaktion nicht allein: Privatpersonen, zahlreiche steirische Tierheime und österreichische Tierschutzorganisationen haben sich bereit erklärt zu kooperieren und „gemeinsam stark für Tiere“ zu sein.

Hilfe geht weiter

Schon im März 2022 begleitete Jörg Müller das Arche-Team. Er ist seit 2018 mit dem Aktiven Tierschutz Austria im ständigen Austausch. Müller ist in der Ukraine sehr gut vernetzt und hat den dortigen Tierschutz immer tatkräftig unterstützt. Diese Kooperation geht nun intensiv weiter: Immer wieder besucht er gemeinsam mit seinem Tierschutzpartner Sascha Winkler die Arche in Graz und wird mit Futter für die Tiere in der Ukraine unterstützt. „Von ihm erhalten wir immer wieder erschütternde Updates aus dem Kriegsgebiet und in seinen Videos wird die schreckliche und verzweifelte Lage fühlbar. Ob aus Kiew, Bachmut oder anderen Städten – überall sterben Tierbesitzer und Tierschützer und natürlich Tiere. In Ortschaften, wo früher hunderte Menschen wohnten, sind nur noch zerbombte Häuser, eingeschlagene Granaten und eine Handvoll Menschen übrig geblieben und die zurückgebliebenen Tiere haben niemanden mehr“, erzählt Aktiver Tierschutz Obmann Charly Forstner von den Gesprächen mit Müller und Winkler.

Verpflichtung für Tierschutzverein

So ist es für das Team des Aktiven Tierschutz ein Muss weiter zu helfen, denn ein Kriegsende ist wohl noch lange nicht in Sicht und die Lage ist bei weitem dramatischer als noch vor einem Jahr. Zu Beginn der nächsten Woche fährt wieder ein Trupp mit Müller und Winkler ins Kriegsgebiet, um die noch dort lebenden Tiere und Menschen bestmöglich zu versorgen und zu unterstützen. Auch ein Transporter des Vereins ist derzeit im Dauereinsatz in der Ukraine. „Es sind jedes Mal dramatische Erlebnisse, denn bei jedem Besuch leben befreundete Tierschützer nicht mehr und wir finden nur noch ihre leidenden Tiere“, schildert Müller.

